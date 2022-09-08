Почему важно вернуть Дню Республики статус национального праздника, объяснил Ашимбаев

Маулен Ашимбаев. Фото: пресс-служба сената РК

Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах палаты высказался о праздновании Дня Республики в Казахстане 25 октября – он назвал несправедливым то, что эту дату сейчас редко вспоминают, передает корреспондент NUR.KZ.

Маулен Ашимбаев заявил, что 25 октября – очень значимая дата.

"Фактически наша независимость начиналась 25 октября – с принятия Декларации о суверенитете Республики Казахстан. Мы сегодня мало говорим об этой дате. Это неправильно и несправедливо. После 25 октября 1990 года начались конкретные шаги, начались процессы получения Казахстаном независимости. Это точка отсчета", – отметил он.

По его словам, праздновать эту дату как национальный, государственный праздник, является очень важным, справедливым и историческим решением.

"Мы не должны забывать эту дату и должны больше говорить о ней в нашем обществе", – резюмировал Маулен Ашимбаев.

Напомним, вчера сообщалось о том, что депутаты мажилиса планируют рассмотреть проект закона, в соответствии с которым День Республики, отмечающийся 25 октября, будет вновь считаться национальным праздником.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986808-pochemu-vazhno-vernut-dnyu-respubliki-status-natsionalnogo-prazdnika-obyasnil-ashimbaev/