Кошанов: Я не буду участвовать в выборах, но поддержу Токаева

Ерлан Кошанов. Архивное фото: karaganda-region.gov.kz

Спикер мажилиса Ерлан Кошанов в кулуарах палаты сообщил, что не намерен баллотироваться на пост президента Казахстана, и рассказал, от какой партии может быть выдвинут Касым-Жомарт Токаев на внеочередных президентских выборах, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ задали вопрос Ерлану Кошанову о том, будет ли партия Amanat выдвигать своего кандидата в президенты, и может ли этим кандидатом стать сам Кошанов.

"Партия Amanat, естественно, представит своего кандидата. Понятно, что я не буду участвовать. Я не буду участвовать ни на анонсированных президентом, ни в последующих (выборах – прим. ред.) – официально об этом заявляю.

Но я поддержу достойного на столь высокий пост кандидата. Это Касым-Жомарт Токаев. Его кандидатуру на следующих выборах, если он выдвинется, поддержу", – ответил спикер.

Он добавил, что партия Amanat в качестве кандидата выдвинет действующего президента Казахстана, но соглашаться или нет – будет решать сам Токаев.

"Касым-Жомарт Токаев не будет состоять в политической партии, но кандидата в президенты выдвигает общественная организация или партия. Поэтому Amanat будет поддерживать главу государства. А президент сам будет решать, кто его будет выдвигать, согласиться или нет", – заявил Кошанов.

Также спикер мажилиса сегодня высказывался о том, насколько возможно до конца осени провести досрочные президентские выборы и внести изменения в Конституцию по продлению сроков президентства до 7 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986635-koshanov-ya-ne-budu-uchastvovat-v-vyborah-no-podderzhu-tokaeva/