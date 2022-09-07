Нурсултан Назарбаев может принять участие в президентских выборах, заявили в ЦИК

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Член Центризбиркома Шавхат Утемисов в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о том, смогут ли первый президент республики Нурсултан Назарбаев и экс-спикер сената Дарига Назарбаева принять участие в досрочных президентских выборах, передает корреспондент NUR.KZ.

Соответствующий вопрос задали представители СМИ.

"Конечно, она может. Нурсултан Назарбаев также может", – коротко ответил Шавхат Утемисов.

В целом, по его словам, любой человек, который соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатам в президенты, может выдвинуть свою кандидатуру.

Тем не менее ранее на эту тему высказывалась вице-министр юстиции Алма Муканова. Она отметила, что норма, согласно которой требование избираться президентом не более двух раз подряд не распространяется на Первого Президента, была исключена из Конституции. И подчеркнула, что таким образом Нурсултан Назарбаев не сможет вновь баллотироваться на пост президента Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986595-nursultan-nazarbaev-mozhet-prinyat-uchastie-v-prezidentskih-vyborah-zayavili-v-tsik/