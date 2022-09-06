Токаев поздравил 15-летнего казахстанца с бронзовой медалью на чемпионате Азии по теннису

Алан Курмангалиев. Фото: olympic.kz

Касым-Жомарт Токаев по телефону поздравил 15-летнего казахстанца Алана Курмангалиева с завоеванием бронзовой медали чемпионата Азии по настольному теннису среди юниоров и кадетов, прошедшего в Лаосе, сообщает официальный сайт Акорды.

Отметив историческую значимость этого достижения для отечественного спорта, президент поблагодарил Алана за проявленное мастерство и пожелал ему новых ярких побед в будущем.

Алан Курмангалиев стал первым спортсменом в истории настольного тенниса Казахстана, который завоевал медаль чемпионата Азии.

Напомним, в рамках турнира Алан победил спортсменов из Таиланда, Лаоса и Индии, но в полуфинале уступил японцу Такуми Танимото и финишировал на третьем месте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986349-tokaev-pozdravil-15-letnego-kazahstantsa-s-bronzovoy-medalyu-na-chempionate-azii-po-tennisu/