Алан Курмангалиев завоевал историческую медаль на ЧА по настольному теннису

Алан Курмангалиев. Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии среди кадетов и юниоров в Лаосе, передает Olympic.kz.

Он стал первым казахстанцем, кому удалось завоевать награду на чемпионате Азии.

В рамках турнира Алан победил Сангуанвонга Ксайпасеута (Лаос), Аукадеччайкула Ситтиполя (Таиланд), Прадхивадхи Бхаянкарама Абхинандха (Индия).

В полуфинале он уступил японцу Такуми Танимото и финишировал на третьем месте.

"Эта наша общая победа! Хочу сказать огромное спасибо Казахстанской федерации настольного тенниса, карагандинской областной Федерации за оказанную всемерную поддержку, создания всех условий, чтобы мы с честью и с наградой вернулись домой, добивались в дальнейшем новых успехов.

На чемпионате Алан сыграл хорошо, одержал яркие победы и продемонстрировал, что является одним из лучших молодых теннисистов Азии",- озвучила главный тренер команды Казахстана Эльмира Алиева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/1986269-alan-kurmangaliev-zavoeval-istoricheskuyu-medal-na-cha-po-nastolnomu-tennisu/