"Такого задания не было": Акчулаков о переезде в Дом министерств

Министр энергетики РК Болат Акчулаков. Фото: официальный сайт правительства РК

Глава Минэнерго в кулуарах СЦК прокомментировал вопрос о возможности переезда его ведомства в Дом министерств, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ напомнили, что в начале июля на портале Электронных торгов появился лот в виде продажи штаб-квартиры Нацкомпании "КазМунайГаз". Однако позже данный лот был снят.

Журналисты сообщили, что здание оценивалось в 11,7 млрд тенге.

В этой связи они поинтересовались у главы Минэнерго, переедет ли его ведомство в Дом министерств, если решение о продаже здания КМГ будет все–таки принято.

"Такого задания пока не было. Если такое задание будет, но пока такого поручения не было. На самом деле часть Минэнерго уже находится, включая комитет надзора в Доме министерств. Часть здесь в здании КМГ, не помню с какого года, с момента строительства этого здания, исторически так сложилось. Если будет поручение, мы полностью будем переезжать, а пока нет. Поэтому пока я об этом не думаю", - заявил Болат Акчулаков.

Напомним, ранее имущественный комплекс АО "НК "КазМунайГаз" (административное здание, состоящее из блоков В, С, Е), расположенный в столице, был выставлен на аукцион. Планировалось, что торги на повышение цены стартуют 31 августа.

Однако торги за комплекс национальной компании "КазМунайГаз" в центре Нур-Султана отменили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1986307-takogo-zadaniya-ne-bylo-akchulakov-o-pereezde-v-dom-ministerstv/