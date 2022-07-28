Торги за здание "КазМунайГаза" в Нур-Султане отменили

Иллюстративное фото: kmg.kz

Торги за комплекс национальной компании "КазМунайГаз" в центре Нур-Султана отменили – такой вывод следует из объявления, размещенного на площадке электронных торгов.

Ранее имущественный комплекс АО "НК "КазМунайГаз" (административное здание, состоящее из блоков В, С, Е), расположенный в столице, был выставлен на аукцион.

Планировалось, что торги на повышение цены стартуют 31 августа.

Скриншот с сайта: e-auction.gosreestr.kz

Общая площадь объекта составляет 21 316 квадратных метров на 24 земельных участках площадью 0,543 гектара. Оценочная стоимость, опубликованная на сайте, составила 11 млрд 726 млн 860 тыс. тенге.

Продавцом указано АО НК "КазМунайГаз".

Тем не менее статус торгов на сайте электронной торговой площадки сейчас уже изменен на "Отменен до начала торгов".

Напомним, в конце июня АО "Самрук-Казына" сообщило, что планирует в этом году вывести нацкомпанию "КазМунайГаз" на IPO. Казахстанцев призвали приобретать ее акции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980621-torgi-za-zdanie-kazmunaygaza-otmenili/