Пресс-секретарь Токаева рассказал о целях программы "Нацфонд – детям"

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Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай в интервью телеканалу "Qazaqstan" рассказал, для чего принято решение дать старт принципиально новой программе "Нацфонд – детям", передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Желдибай отметил, что многие годы ведутся разговоры о справедливом распределении богатств.

"До этого сколько раз и говорилось, и писалось о том, что у Казахстана богатые недра, и когда мы почувствуем эти блага на себе. Много таких мнений высказывалось. Но здесь бы хотел обратить внимание на соблюдение принципов справедливости. И мы не словом, а делом должны доказать, что хотим действовать во благо детям, будущим поколениям.

Президент сегодня когда говорил, в первую речь, имел в виду необходимость построения справедливого государства. И если мы каждому ребенку на специальный счет будем перечислять средства из Нацфонда, то завтра он почувствует, что у него есть доля, что его государство берет его под свое покровительство", – отметил он.

При этом, спикер подчеркнул, что эти средства родители снять не смогут.

"Эти средства ребенок сможет снять при достижении 18 лет и только на две цели - получение образования. Сами знаете, что если человек получит качественное образование, то завтра он сможет своим трудом, знаниями и опытом внести вклад в развитие страны. Это очень важный момент. Второе - ни для кого не секрет, что многих граждан беспокоит квартирный вопрос. Мы если говорим о жилье, то есть различные программы, и в том числе по линии "Отбасы банка", но здесь хочется указать на одно - культуру сбережения. Например, основной механизм "Отбасы банка" основан на этом принципе. А когда мы начнем откладывать ребенку деньги, то когда он достигнет 18-летия, для себя примет решение (о приобретении жилья - прим.ред.)", – резюмировал Руслан Желдибай.

Напомним, ранее Желдибай рассказал, какую сумму из Нацфонда смогут получить казахстанские дети к 18-летию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985795-press-sekretar-tokaeva-rasskazal-o-tselyah-programmy-natsfond-detyam/