Политика и экономика
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Пресс-секретарь Токаева рассказал о целях программы "Нацфонд – детям"

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Двое взрослых держат детей на руках
Иллюстративное фото: pexels.com

Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай в интервью телеканалу "Qazaqstan" рассказал, для чего принято решение дать старт принципиально новой программе "Нацфонд – детям", передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Желдибай отметил, что многие годы ведутся разговоры о справедливом распределении богатств.

"До этого сколько раз и говорилось, и писалось о том, что у Казахстана богатые недра, и когда мы почувствуем эти блага на себе. Много таких мнений высказывалось. Но здесь бы хотел обратить внимание на соблюдение принципов справедливости. И мы не словом, а делом должны доказать, что хотим действовать во благо детям, будущим поколениям.

Президент сегодня когда говорил, в первую речь, имел в виду необходимость построения справедливого государства. И если мы каждому ребенку на специальный счет будем перечислять средства из Нацфонда, то завтра он почувствует, что у него есть доля, что его государство берет его под свое покровительство", отметил он.

При этом, спикер подчеркнул, что эти средства родители снять не смогут.

"Эти средства ребенок сможет снять при достижении 18 лет и только на две цели - получение образования. Сами знаете, что если человек получит качественное образование, то завтра он сможет своим трудом, знаниями и опытом внести вклад в развитие страны. Это очень важный момент. Второе - ни для кого не секрет, что многих граждан беспокоит квартирный вопрос. Мы если говорим о жилье, то есть различные программы, и в том числе по линии "Отбасы банка", но здесь хочется указать на одно - культуру сбережения. Например, основной механизм "Отбасы банка" основан на этом принципе. А когда мы начнем откладывать ребенку деньги, то когда он достигнет 18-летия, для себя примет решение (о приобретении жилья - прим.ред.)", резюмировал Руслан Желдибай.

Напомним, ранее Желдибай рассказал, какую сумму из Нацфонда смогут получить казахстанские дети к 18-летию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985795-press-sekretar-tokaeva-rasskazal-o-tselyah-programmy-natsfond-detyam/

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