Новый аким Туркестанской области прокомментировал слухи о своем богатстве

Дархан Сатыбалды. Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Глава Туркестанской области Дархан Сатыбалды в кулуарах парламента дал оценку предыдущему главе региона и рассказал, как будет выстроена работа с его приходом, передает корреспондент NUR.KZ.

Дархан Сатыбалды пришел в парламент, чтобы послушать послание президента.

"Настрой хороший, будем работать во благо Туркестанской области. Это мой родной регион, я там родился, прожил, вырос. Я ответственен не вдвойне, а в 10 раз больше за успех этого региона, за хорошие достижения – я там работал и вырос. Я думаю, неплохо там работа велась, мы эту работу дальше продолжим, по всем принятым программам будем продолжать работу", – заявил он.

Представители СМИ отметили, что жители региона называют его очень богатым человеком. В этой связи они поинтересовались, откуда у него такое богатство.

"У меня нет такого богатства. Когда у казахов сложности, мы говорим, где его братья, сестры, родственники? Я сам из большого рода, нас шесть сыновей, я пятый из шести сыновей, у меня есть младший брат.

Я один единственный на госслужбе из шести сыновей, остальные бизнесмены. Если заниматься бизнесом, я должен все оставить и заниматься бизнесом. Я читал про фирмы, о которых писали. Пусть у каждого казаха будут такие семьи. У каждого казаха пусть будет семья, пусть каждый казах будет богатым. Я буду только рад, больше ничего не могу сказать.

Они никогда не вмешивались в мою работу, такие вещи как тендеры – такого не будет. Мои братья не будут участвовать в тендерах. Такого не будет", – заверил Сатыбалды.

Напомним, что вчера, 31 августа, Дархан Сатыбалды был назначен акимом Туркестанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985745-novyy-akim-turkestanskoy-oblasti-prokommentiroval-sluhi-o-svoem-bogatstve/