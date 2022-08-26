Смаилов заявил о серьезных искажениях в обменных курсах валют стран ЕАЭС

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Премьер-министр РК Алихан Смаилов в своем выступлении во время Евразийского межправительственного совета заявил о серьезных искажениях в обменных курсах между национальными валютами в ЕАЭС, сообщается на официальном сайте правительства РК.

Во время выступления на заседании Евразийского межправительственного совета Смаилов отметил рост взаимной торговли - товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 4,8%, составив 121,6 млрд долларов. Однако, подчеркнул он, страны Союза столкнулись с серьезным ростом цен, особенно на продовольственные товары.

По словам премьер-министра, за полгода цены в ЕАЭС выросли в среднем на 12,9%.

"Вместе с тем мы видим серьезные искажения в обменных курсах между нашими национальными валютами, которые определяются через кросс-курсы по отношению к американской валюте. Это оказывает ощутимое влияние на торговлю и на инфляционные процессы в наших странах", - заявил Алихан Смаилов.

Помимо того, премьер-министр Казахстана обратил внимание на необходимость обеспечить свободу транзита товаров для развития экспорта стран ЕАЭС, модернизировав инфраструктуру евразийских транспортных коридоров.

Фото: primeminister.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984987-smailov-zayavil-o-sereznyh-iskazheniyah-v-obmennyh-kursah-valyut-stran-eaes/