Токаев поздравил Алимханулы с присуждением ему титула чемпиона мира WBO

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму казахстанскому боксеру Жанибеку Алимханулы, сообщается на официальном сайте Акодры.

Касым-Жомарт Токаев поздравил боксера Жанибека Алимханулы с присуждением ему титула чемпиона мира по версии WBO.

Президент высоко оценил вклад Жанибека Алимханулы в продвижение авторитета отечественной школы бокса, отметив, что многие наши боксеры успешно выступают на мировом ринге.

"Благодаря своему трудолюбию и упорству вы в очередной раз продемонстрировали превосходство казахского стиля в боксе. Уверен, это выдающееся достижение повысит интерес нашей молодежи к спорту, особенно к боксу. Каждый ваш шаг в большом спорте – яркий пример для молодых казахстанцев. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и новых спортивных свершений!" – говорится в телеграмме главы государства.

Напомним, что Всемирная боксерская организация (WBO) официально объявила о присвоении казахстанцу Жанибеку Алимханулы статуса полноправного чемпиона мира в среднем весе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1985203-tokaev-pozdravil-alimhanuly-s-prisuzhdeniem-emu-titula-chempiona-mira-wbo/