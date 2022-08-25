Спикер мажилиса созвал совместное заседание палат парламента

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Спикер мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента Республики Казахстан. Об этом сообщает официальный сайта мажилиса парламента РК.

"В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 58 Конституции РК, созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 1 сентября 2022 года в 11:00 в городе Нур-Султане", – говорится в тексте распоряжения.

Это заседание станет первым заседанием новой сессии парламента – работа II сессии парламента Казахстана VII созыва завершилась 30 июня. Тогда же депутаты ушли на каникулы.

Выступая на закрытии сессии Кошанов отмечал, что после возвращения с каникул парламентариям нужно будет разработать и принять 20 новых законов в части конституционной реформы, а также окончательно решить вопросы в части снижения пенсионного возраста и обеспечения социальных гарантий.

При этом сами депутаты заявляли, что на отдых потратят не все 2 месяца своих каникул: парламентарии планировали рабочие поездки по регионам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1984745-spiker-mazhilisa-sozval-sovmestnoe-zasedanie-palat-parlamenta-kazahstana/