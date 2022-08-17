Холдинг "Зерде" официально заявил о своей ликвидации

Логотип холдинга "Зерде": facebook.com/holdingzerde

На официальном сайте холдинга "Зерде" появилось объявление о ликвидации организации. Также представители холдинга сообщили, в течение какого времени желающие могут направить претензии по этому поводу.

"АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде" (БИН: 080940016280) сообщает о своей ликвидации.

Претензии принимаются в течение двух месяцев со дня публикации объявления по адресу: город Нур-Султан, проспект Мангилик Ел, 55/15, тел.: 8 (7172) 57-07-78, 57-09-08, 57-08-20" – говорится в тексте объявления, размещенного на главной странице сайта.

Напомним, что постановление, предусматривающее ликвидацию АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде", было принято 5 августа.

Ранее в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности озвучивали причины ликвидации холдинга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1983625-holding-zerde-ofitsialno-zayavil-o-svoey-likvidatsii/