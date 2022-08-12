Токаев подписал указ о создании судов в новых областях Казахстана

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Главой государства были произведены структурные и кадровые изменения в судебной системе в связи с появлением в Казахстане новых областей. Соответствующий документ опубликован в ИПС "Адилет".

Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым был подписан указ "Об образовании и переименовании некоторых судов Республики Казахстан и кадровых вопросах судов Республики Казахстан".

Глава государства постановил образовать:

суды Абайской, Жетысуской и Улытауской областей;

специализированные межрайонные суды по уголовным делам Абайской, Жетысуской и Улытауской областей;

специализированные межрайонные экономические суды Абайской, Жетысуской и Улытауской областей;

специализированные следственные суды города Семея Абайской области, города Кунаева Алматинской области и города Жезказгана Улытауской области;

специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Кунаева Алматинской области;

специализированный суд по административным правонарушениям города Жезказгана Улытауской области.

Также президент постановил переименовать:

– по Алматинской области:

Капшагайский городской суд Алматинской области – в суд города Кунаева Алматинской области;

специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 2 Алматинской области – в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Алматинской области;

специализированный межрайонный административный суд № 2 Алматинской области – в специализированный межрайонный административный суд Алматинской области;

специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 1 Алматинской области – в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Жетысуской области;

районные и приравненные к ним суды Алматинской области, отнесенные к территориальной подсудности вновь образованной Жетысуской области, – в районные и приравненные к ним суды Жетысуской области;

– по Карагандинской области:

специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 2 Карагандинской области – в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Улытауской области;

специализированный межрайонный административный суд № 2 Карагандинской области – в специализированный межрайонный административный суд Улытауской области;

районные и приравненные к ним суды Карагандинской области, отнесенные к территориальной подсудности вновь образованной Улытауской области, – в районные и приравненные к ним суды Улытауской области;

– по Восточно-Казахстанской области:

специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 2 Восточно-Казахстанской области – в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Абайской области;

специализированный межрайонный административный суд № 2 Восточно-Казахстанской области – в специализированный межрайонный административный суд Абайской области;

Тарбагатайский районный суд Восточно-Казахстанской области – в суд района Аксуат Абайской области;

районные и приравненные к ним суды Восточно-Казахстанской области, отнесенные к территориальной подсудности вновь образованной Абайской области, – в районные и приравненные к ним суды Абайской области;

специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних № 1 Восточно-Казахстанской области – в специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Восточно-Казахстанской области;

районный суд № 2 Кокпектинского района Восточно-Казахстанской области – в суд Самарского района Восточно-Казахстанской области;

районный суд № 2 Тарбагатайского района Восточно-Казахстанской области – в Тарбагатайский районный суд Восточно-Казахстанской области.

Были назначены и судьи образованных судебных органов. С полным их списком можно ознакомиться здесь.

Кроме того, были внесены изменения в положение о Департаменте по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан с учетом структурных изменений судебных органов.

Напомним, что 8 июня текущего года официально вступил в силу указ главы государства Касым-Жомарта Токаева о создании в Казахстане трех новых областей – Абайской, Улытауской и Жетысуской.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982933-tokaev-podpisal-ukaz-o-sozdanii-sudov-v-novyh-oblastyah-kazahstana/