Еще 5 млн га сельхозземель вернут в собственность государства в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Результаты работы по выявлению и возврату сельскохозяйственных земель рассмотрели члены кабмина на заседании Комиссии по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель, сообщает официальный сайт премьер-министра РК.

Сообщается, что с начала 2022 года в собственность государства было возвращено 1 млн 119 тыс. га земель.

В настоящее время проводятся 724 внеплановые проверки в отношении землепользователей на площади 2 млн 94 тыс. га, на стадии регистрации в органах прокуратуры находятся 48 заявлений по проверке 698,4 тыс. га земель.

В целом, планируется проведение проверок в отношении 2584 субъектов на площади 7,45 млн га, из них пашни – 585,2 тыс. га, пастбища – 6,86 млн га.

Напомним, несколько дней назад Токаев подписал указ об отмене моратория на проведение проверок соблюдения земельного законодательства.

"С учетом вышеперечисленных мер до конца текущего года планируется возвратить государству не менее 5 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства сельхозземель", - говорится в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982906-esche-5-mln-ga-selhozzemel-vernut-v-sobstvennost-gosudarstva-v-kazahstane/