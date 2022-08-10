Мораторий на земельные проверки отменяют в Казахстане: Токаев подписал указ

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому в Казахстане отменяется мораторий на проверки за соблюдением земельного законодательства, об этом сообщается на официальном сайте Акорды.

Глава государства постановил:

Внести в указ президента Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №229 "О введении моратория на проведение проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан" следующее дополнение:

пункт 1 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

"14) проверок и профилактического контроля с посещением за соблюдением земельного законодательства Республики Казахстан".

Настоящий указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Напомним, в середине июня Комитет по управлению земельными ресурсами Минсельхоза предложил отменить мораторий на земельные проверки в Казахстане. По мнению чиновников, это позволило бы быстрее и эффективнее решать проблемы неиспользования либо нерационального использования сельскохозяйственных земель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982640-moratoriy-na-zemelnye-proverki-otmenyayut-v-kazahstane-tokaev-podpisal-ukaz/