Две больницы в Алматы нуждаются в капитальном ремонте

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Сегодня, 11 августа, аким Алматы Ерболат Досаев посетил несколько объектов здравоохранения города, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как рассказали в акимате, Досаев ознакомился с состоянием объектов здравоохранения города, посетив медучреждения в Бостандыкском, Наурызбайском, Алатауском, Жетысуском, Турксибском и Медеуском районах.

Причем первым аким посетил Центр перинатологии и детской кардиохирургии. Причиной тому стал сохраняющийся высокий уровень младенческой смертности в городе.

Отмечается, что центр оказывает медпомощь более 12 тысячам человек. Специалисты принимают более 9000 родов категории высокого риска, к которой относятся дети с экстремально низким весом, врожденными аномалиями сердца и другими патологиями.

Центр обладает квалифицированными кадрами для выхаживания детей и проведения кардиохирургических операций (в среднем проводится 150-200 операций в год). Однако существующая инфраструктура центра, особенно операционно-реанимационные отделения и поликлиника требуют капитального ремонта и модернизации.

В операционных полноценно не работает вентиляция, также необходима замена систем отопления, канализационных труб, ремонт крыши, лифтов и другое.

Аким Алматы Ерболат Досаев поручил управлению общественного здравоохранения и управлению строительства разработать решения данных проблем в этом году для того, чтобы в следующем приступить к строительно-монтажным работам.

Кроме того, глава города посетил городскую больницу №7, которая обслуживает население трех районов города (Наурызбайский, Ауэзовский, Алатауский), отличающиеся наиболее высоким естественным приростом населения, а также высоким сальдо миграции, поэтому значительная нагрузка на больницу требует качественной инфраструктуры.

После ознакомления с новым корпусом приемного покоя аким поручил управлению строительства и застройщику в короткие сроки устранить все недоработки, которые были обнаружены в ходе визита.

В частности, необходимо провести работы по приточно-вентиляционной системе, инженерным решениям и дооснащению оборудованием. Ерболат Досаев также дал поручение провести модернизацию операционного блока старого корпуса больницы. Необходимые средства на проектные работы будут выделены в текущем году при осеннем уточнении бюджета.

Следующим объектом посещения акима стала городская поликлиника №22, которая оказывает помощь населению Алатауского района в рамках ПМСП. Глава города отметил, что развитие первичной медико-санитарной помощи является важнейшим приоритетом для развития сферы здравоохранения.

Досаев ознакомился с работой всех отделений поликлиники и отметил высокую нагрузку на врачей и инфраструктуру. На сегодня поликлиника при плановой мощности в 200 посещений в смену фактически перегружена вдвое.

Для решения данного вопроса в микрорайоне Саялы ведется строительство семейно-врачебной амбулатории на 200 посещений в смену. Новое учреждение позволит разгрузить поликлинику и улучшить доступность и качество медицинской помощи жителям Алатауского района из микрорайонов Кок-Кайнар, Саялы и Томирис.

Ерболат Досаев также посетил городскую поликлинику №11, находящуюся в Жетысуском районе, к которой прикреплены 66 776 человек. Поликлиника рассчитана на 700 посещений в смену. В одном из корпусов поликлиники завершается капитальный ремонт с сейсмоусилением.

Аким Алматы поручил управлению строительства повысить контроль за качеством строительных работ. Ерболата Досаева также ознакомили с планами по строительству на территории поликлиники модульного центра компьютерной томографии для расширения перечня КДУ населению Жетысуского района.

В ходе рабочей поездки аким города посетил городскую клиническую больницу №4. Клиника специализируется на травматологии и ортопедии и обслуживает население Турксибского, Жетысуского, а также часть Алатауского районов.

Ежегодно в медицинское учреждение обращаются более 80 тысяч пациентов. На сегодня остро необходима модернизация приемного отделения для эффективного распределения потоков пациентов в соответствии со стандартами триаж-системы.

Акиму города также были представлены планы по привлечению частных инвестиций для качественного улучшения работы лабораторных отделений. Ерболат Досаев поручил изучить предложения инвесторов в рамках государственно-частного партнерства и начать проектные работы по реконструкции приемного покоя больницы, которая должна стать передовым центром компетенций в сфере травматологии и ортопедии.

Глава города посетил городской онкологический центр, который обслуживает все население города, а также пациентов из регионов Казахстана. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация по строительству онкологического центра на 250 коек в Медеуском районе.

Аким Алматы поручил управлениям строительства и здравоохранения дополнительно изучить необходимость предлагаемого коечного фонда с учетом текущей загруженности онкологического стационара.

При этом глава города акцентировал внимание управления здравоохранения на необходимости усиления работы на уровне ПМСП по раннему выявлению и скринингу онкологических больных.

Ерболат Досаев посетил наиболее удаленную от центра города больницу "Алатау" в Медеуском районе, ознакомился с ходом работ по сейсмоусилению здания, а также с планами по развитию и оснащению поликлиники.

На сегодня здание поликлиники нуждается в капитальном ремонте с модернизацией инженерных сетей. Ведутся проектные работы по строительству модульного центра компьютерной томографии на территории данной поликлиники.

По итогам рабочей поездки аким города дал конкретные поручения по совершенствованию системы здравоохранения города Алматы, в частности, по обеспечению населения качественными медицинскими услугами в рамках принципа "шаговой доступности".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982786-dve-bolnitsy-v-almaty-nuzhdayutsya-v-kapitalnom-remonte/