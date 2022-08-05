"Поставили 10 лет назад и успокоились - чтобы такого не было": глава полиции Алматы о камерах в жилых массивах

Арыстангани Заппаров. Фото: ДП Алматы

Начальник Департамента полиции Алматы, генерал-майор полиции Арыстангани Заппаров дал старт кампании по проведению встреч с председателями КСК и ОСИ. Сегодня конструктивный диалог с общественностью состоялся в Ауэзовском районе мегаполиса, передает NUR.KZ.

"Общественный диалог, открытость, оперативное реагирование на нужды людей являются главным приоритетом деятельности всех государственных органов и, в первую очередь, – полиции. Повышение уровня вовлеченности общества в дело обеспечения безопасности и общественного порядка является настоятельной необходимостью, ведь проблема преступности в местах проживания граждан не может быть решена силами только лишь полиции.

Қазақтың жақсы сөзі бар: "Жалғыздың шаңы шықпайды" деген. Если что-то будем делать, будем делать только вместе. Полицейские – это ваши дети, ваши соседи, ваши родственники. Они такие же члены нашего общества. Если мы наводим порядок, являясь членом общества, вы же в стороне никак не должны оставаться", - констатировал Арыстангани Заппаров.

Руководитель ДП из первых уст узнал о насущных проблемах района, о работе участковых инспекторов полиции на местах, выслушал предложения по улучшению безопасности и профилактике правонарушений. Председатели КСК по достоинству оценили выход старших участковых в социальную сеть Facebook и их подключение к общедомовым чатам. По их словам, это позволяет оперативно реагировать на обращения граждан и держать руку на пульсе событий.

Арыстангани Заппаров. Фото: ДП Алматы

"Это очень хорошая практика. Участковые инспекторы всегда на связи и живут, так сказать, жизнью своего участка. Сегодня мы обсудили актуальные вопросы и пришли к общему мнению о том, что безопасность граждан – прежде всего», - уточнила, в свою очередь, председатель ПКСК "Дәуір" Венера Бактыбаева.

Главный полицейский Алматы, с учетом густонаселенности Ауэзовского района, а также предложений, поступивших от граждан, дал поручение соответствующим службам о проведении целевых отработок по линии миграционной полиции и усилению профилактики наркопреступлений, в частности, с целью пресечения фактов сбыта синтетических наркотиков среди молодежи.

Встреча с ОСИ. Фото: ДП Алматы

Вместе с тем, по результатам встречи решено увеличить количество камер в жилом массиве, активизировать пешее патрулирование во дворах, а также укрепить институт общественных помощников полиции.

"Практически во всех благоустроенных домах Ауэзовского района установлены камеры видеонаблюдения. Но, как я выше сказал, большинство из них - 2013-2017 годов установки. А, между тем, мир IT на месте не стоит: семимильными шагами движется вперед. Поставили 10 лет назад и на этом успокоились - чтобы такого не было", - резюмировал Арыстангани Заппаров.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1981991-postavili-10-let-nazad-i-uspokoilis-chtoby-takogo-ne-bylo-glava-politsii-almaty-o-kamerah-v-zhilyh-massivah/