Неформальное образование признают в Казахстане

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Министр высшего образования и науки на заседании кабмина рассказал, как будет обеспечиваться новая концепция обучения граждан в течение всей жизни, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек сообщил, что в целях обеспечения непрерывного образования принята концепция обучения в течение всей жизни.

"Прорабатывается актуализация национальной рамки квалификации для обеспечения признания неформального образования.

Сертификаты и кредиты, полученные через неформальное образование, будут переведены в Stackable degree. Будет представлена возможность приобретения микроквалификаций", - отметил он.

Напомним, сегодня министр также рассказал, какие казахстанские университеты вошли в топ-500 и топ-200 лучших вузов во всем мире, а также поделился планами ведомства открыть филиал американского вуза в 2023 году в Нур-Султане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982402-neformalnoe-obrazovanie-priznayut-v-kazahstane/