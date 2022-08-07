Три села в Акмолинской области переименуют по просьбе жителей

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В Акмолинской области сразу три села сменят свои названия после обращения жителей к властям. По мнению самих сельчан, названия их поселков идеологически устарели.

Как сообщает телеканал "Хабар 24", новые названия получат села Красная поляна, Петраковка и Арбузинка. Все местные жители – этнические чеченцы и ингуши, известные во всем регионе своей сплоченностью.

Сельчане не раз просили дать их аулам новые наименования, отмечает телеканал.

"Мы с населением обсудили этот список. Более подходящие названия выбрали. Красную поляну мы назвали Бирликом – единство (означает в переводе с казахского языка - прим.ред.). Петраковку решили Тумаром назвать – оберег, талисман, а Арбузинка будет Аккентом – священное место. Население единодушно поддержало", - прокомментировал аким Бирликского сельского округа Ансар Ибаев.

Местные жители и аксакалы считают, что новые названия населенных пунктов придадут импульс развитию.

"Переименование должно было произойти еще 30 лет назад. Но никогда не поздно. Этот вопрос обсуждался, все хотели переименовать, чтобы казахские имена в селах и городах были. Этот вопрос поднимался, решался. Но теперь сдвиги есть, чувствуется. Очень приятно нам", - поделился житель села Красная поляна Магомад Умаров.

Всего в регионе почти 600 сел, 240 из них носят идеологически устаревшие названия. За последние несколько лет было решено переименовать более 100 населенных пунктов.

Ранее в Карагандинской области по просьбе жителей был переименован Осакаровский район. Он получил название Сарыбел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1982082-tri-sela-v-akmolinskoy-oblasti-pereimenuyut-po-prosbe-zhiteley/