Осакаровский район Карагандинской области переименуют после просьб жителей

Акимат Осакаровского района. Фото: Facebook / Осакаров Ауданы Әкімінің Аппараты

После многочисленных обращений казахстанцев Осакаровскому району Карагандинской области вернут историческое название Сарыбел. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры и спорта РК.

Как сообщили в Минкультуры, жители района на протяжении 20 лет поднимали вопрос о возвращении этому района его исторического названия. Накануне республиканская ономастическая комиссия при правительстве единогласно приняла решение в пользу переименования.

Теперь Осакаровский район будет называться Сарыбел.

Комиссией было поддержано также предложение акимата Шымкента о присвоении новому району города названия Туран.

Кроме того, члены комиссии дали положительное заключение на предложение о переименовании и присвоении названий ряду объектов, находящихся в государственной собственности.

"Вопросы ономастики имеют большую социальную значимость. Все предложения рассматриваются с участием представителей экспертной и научной среды, а также местных жителей. За последнее время комиссия приняла ряд важных решений, которые, в первую очередь, учитывают мнения граждан", - подчеркнул министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1981250-osakarovskiy-rayon-karagandinskoy-oblasti-pereimenuyut-posle-prosb-zhiteley/