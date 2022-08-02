Осакаровский район Карагандинской области переименуют после просьб жителей
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После многочисленных обращений казахстанцев Осакаровскому району Карагандинской области вернут историческое название Сарыбел. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры и спорта РК.
Как сообщили в Минкультуры, жители района на протяжении 20 лет поднимали вопрос о возвращении этому района его исторического названия. Накануне республиканская ономастическая комиссия при правительстве единогласно приняла решение в пользу переименования.
Теперь Осакаровский район будет называться Сарыбел.
Комиссией было поддержано также предложение акимата Шымкента о присвоении новому району города названия Туран.
Кроме того, члены комиссии дали положительное заключение на предложение о переименовании и присвоении названий ряду объектов, находящихся в государственной собственности.
"Вопросы ономастики имеют большую социальную значимость. Все предложения рассматриваются с участием представителей экспертной и научной среды, а также местных жителей. За последнее время комиссия приняла ряд важных решений, которые, в первую очередь, учитывают мнения граждан", - подчеркнул министр культуры и спорта Даурен Абаев.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1981250-osakarovskiy-rayon-karagandinskoy-oblasti-pereimenuyut-posle-prosb-zhiteley/