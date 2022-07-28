Нурсултан Назарбаев вернулся из отпуска в Турции, заявил его пресс-секретарь

Нурсултан Назарбаев. Фото: elbasy.kz

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вернулся из отпуска, проведенного в Турции. Об этом сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай на своей официальной странице в Twitter.

"Нурсултан Назарбаев вернулся из отпуска, который он провел в Турции в кругу родных и близких", – написал Укибай.

Он подчеркнул, что, вопреки различным "вбросам анонимных источников", во время отдыха у Первого Президента не было встреч ни с иностранными официальными лицами, ни с представителями бизнеса.

Напомним, что в середине июня Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он поздравил лидера соседней страны с Днем России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1980586-nursultan-nazarbaev-vernulsya-iz-otpuska-zayavil-ego-press-sekretar/