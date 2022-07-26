Самого возрастного и молодого акимов назвали в Казахстане

Даниал Ахметов. Фото: instagram.com/danial.akhmetov.official

Аналитики провели исследование возрастов и сроков пребывания на посту акимов регионов Казахстана. Эксперты пришли к выводу, что самый возрастной аким - Даниал Ахметов (Восточно-Казахстанская область), а молодой - Мурат Айтенов (Шымкент), передает Ranking.kz.

Специалисты отметили, что по состоянию на 21 июля текущего года средний возраст акимов регионов составил 52 года и 2 месяца.

Даниал Ахметов, возглавляющий Восточно-Казахстанскую область, оказался самым возрастным акимом. Ему сейчас 68 лет и 1 месяц.

Следом идут глава Жетысуской области Бейбит Исабаев (59,6) и аким Актюбинской области Ондасын Уразалин (58,7).

Глава Шымкента Мурат Айтенов - самый молодой аким, ему 40 лет и 7 месяцев.

Также среди молодых аким Атырауской области Серик Шапкенов (43 года) и аким Нур-Султана Алтай Кульгинов (44,5).

Расчеты: ranking.kz

При этом аналитики добавили, что самый молодой аким Мурат Айтенов занял свой пост в возрасте 38 лет, срок его службы главой Шымкента составляет 2,5 года.

А Даниал Ахметов занимает свой пост 7 лет и 7 месяцев (самый долгий срок). Должность акима Восточно-Казахстанской области он получил в 60 лет.

Самый короткий период работы у акима Улытауской области Берика Абдыгалиулы: всего 20 дней.

Расчеты: ranking.kz

Напомним, недавно Даниал Ахметов назвал размер своей зарплаты. Он сообщил, что получает более 2 млн тенге, поскольку имеет значительный стаж работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1980187-samogo-vozrastnogo-i-molodogo-akimov-nazvali-v-kazahstane/