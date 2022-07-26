Один день дал Тугжанов правительству для очистки нацпарков от мусора

Горы Алматы. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на совещании по вопросам улучшения условий для развития туризма поручил очистить нацпарки Казахстана от мусора – на эту процедуру он выделил один день. Об этом сообщается на официальном сайте главы правительства.

В сообщении от правительства говорится, что в этом году наблюдается многократный рост количества туристов в Казахстане. Так, за 7 месяцев почти в 2 раза больше туристов посетили курорты Бурабай и Шымбулак.

Кроме того, в первом полугодии вполовину выросло число посетителей нацпарков Алматинского горного кластера.

Из-за этого, как указали в правительстве, растет нагрузка на мягкую инфраструктуру. Особенно это сказывается на содержании курортных зон в чистоте и порядке.

Отмечается нехватка мусорных контейнеров, в большей степени в курортных зонах Бурабай, Алаколь, Имантау-Шалкар, а также в нацпарках Алматинской области и Мангистау.

Учитывая это, Ералы Тугжанов поручил за один день обеспечить вывоз твердых бытовых отходов с территории нацпарков и курортных зон, а также увеличить периодичность вывоза и установить дополнительные контейнеры для сбора мусора.

Кроме того, процесс сбора жалоб и предложений туристов поручили оцифровать через широкое внедрение модуля shagym.kz. В правительстве отметили, что это необходимо для оперативного реагирования на запросы, касающихся повышения качества сервиса.

Особое внимание в ходе совещания уделили вопросам безопасности туристов.

Так, в начале июля крупный пожар охватил несколько баз отдыха на берегу озера Алаколь в Абайской области. Кроме того, участились случаи несоблюдения правил безопасности на воде, зафиксированы случаи с летальными исходами.

В этой связи вице-премьер поручил местным исполнительным органам усилить меры безопасности на местах – увеличить количество спасателей и внедрить службу туристской полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1980151-odin-den-dal-tugzhanov-pravitelstvu-dlya-ochistki-natsparkov-ot-musora/