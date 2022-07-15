Смаилов призвал министров Казахстана работать вдвое усерднее

Алихан Смаилов. Фото: Акорда

Премьер-министр Казахстана на заседании кабмина отметил, что президент Касым-Жомарт Токаев высказал серьезную критику в отношении работы правительства, и призвал коллег активизироваться, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов подчеркнул, что необходимо оперативно и результативно исполнить поручения президента, данные на расширенном заседании правительства.

"Хочу подчеркнуть, что вчера президент высказал очень серьезную критику в отношении нашей работы. Необходимо активизироваться всем госорганам, акиматам и квазигосударственному сектору.

Первым руководителям взять на личный контроль каждый пункт поручений главы государства", – заявил премьер-министр.

Глава кабмина отметил, что именно на местах реализуются все проекты и программы, которые напрямую влияют на благосостояние граждан Казахстана.

В связи с этим он указал на необходимость министрам и акимам наладить четкое взаимодействие, вместе прорабатывать каждый вопрос.

"От эффективной работы каждого из нас зависит результативность деятельности всего правительства. Мы вместе должны с удвоенными усилиями реализовать все намеченное, чтобы развивалась экономика страны и наши граждане чувствовали улучшение качества их жизни", – резюмировал глава кабмина.

Напомним, что вчера на расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев оценил эффективность работы кабинета министров как среднюю. По его словам, необходимо максимально усилить темп работы и использовать новые методы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978740-smailov-prizval-ministrov-kazahstana-rabotat-vdvoe-userdnee/