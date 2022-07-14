Глава МВД доложил Токаеву о снижении уровня преступности в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Марата Ахметжанова. Президента проинформировали о криминогенной обстановке в стране, результатах работы органов внутренних дел за первое полугодие текущего года, сообщает официальный сайт Акорды.

Президенту было доложено о существенном снижении уровня преступности. Как сообщил Марат Ахметжанов, сократилось число разбоев, фактов вымогательства и скотокрадства. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.

Министерством прорабатывается вопрос внедрения видеоформата полицейского расследования, также продолжается цифровизация уголовного процесса. Сегодня в электронном формате расследуется 81,7 % всех уголовных правонарушений.

Касым-Жомарт Токаев и Марат Ахметжанов. Фото: akorda.kz

В рамках реализации трехзвенной модели уголовного процесса 928 дел особо тяжкой категории завершены и направлены в суд. К примеру, столичные полицейские направили в суд уголовное дело в отношении директора одной из компаний. Под предлогом трудоустройства в Королевстве Норвегия он обманул 123 казахстанцев и нанес ущерб на сумму свыше 149 млн тенге. Подозреваемый признан виновным и осужден к 7 годам лишения свободы.

Кроме того, пресечена деятельность восьми организованных преступных групп. Расследуется 16 уголовных дел по созданию и руководству ОПГ.

В рамках борьбы с наркопреступностью с начала года выявлены 1354 преступления. Из незаконного оборота изъято 3,5 тонны наркотиков, стоимость которых на черном рынке составляет почти 4,5 млрд тенге.

Главе государства были представлены ключевые положения Концепции по обеспечению общественной безопасности в партнерстве с населением.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил важность активизации работы по цифровизации органов внутренних дел, профилактике аварийности на дорогах. Президент поставил ряд задач по дальнейшему обеспечению безопасности и правопорядка в стране.

Напомним, сегодня Токаев в формате видеоконференцсвязи провел встречу со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Тери Хакалой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978512-glava-mvd-dolozhil-tokaevu-o-snizhenii-urovnya-prestupnosti-v-kazahstane/