Токаев обсудил вопросы сотрудничества Казахстана и Европейского Союза

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Тери Хакалой. Фото: Акорда

В режиме видеоконференцсвязи президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Тери Хакалой, сообщается на официальном сайте Акорды.

В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества Казахстана и Европейского Союза.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность в развитии многопланового взаимодействия с Европейским Союзом – одним из ключевых партнеров Казахстана и свою готовность придать новый импульс двустороннему стратегическому сотрудничеству.

Президент сообщил о проведенном недавно конституционном референдуме и реформах по построению Нового и Справедливого Казахстана.

В свою очередь Тери Хакала поздравила президента с успешным проведением референдума и подчеркнула приверженность Евросоюза долгосрочному сотрудничеству и взаимодействию с Казахстаном – ведущим партнером Брюсселя в регионе Центральной Азии.

Она также заявила, что ЕС всецело поддерживает программу реформ главы государства и высоко ценит многовекторную и сбалансированную внешнюю политику Казахстана.

Европейский Союз выразил большую заинтересованнность в укреплении транспортно-логистических связей с Казахстаном.

Кроме того, состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1978495-tokaev-obsudil-voprosy-sotrudnichestva-kazahstana-i-evropeyskogo-soyuza/