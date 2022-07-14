Президент: На местах то и дело продолжается давление на предпринимателей

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что давление на бизнес в стране продолжается, несмотря на его поручения. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Акорды "Борт N1".

"Начата работа по противодействию незаконной концентрации экономических ресурсов и возврату незаконно полученного имущества. Были созданы соответствующие комиссии, активность которых в последнее время заметно снизилась.

Следует более оперативно принимать меры, направленные на демонополизацию товарных рынков и возврат капитала.

Вместе с тем необходимо исключить любые перегибы и злоупотребления по отношению к добросовестному бизнесу.

А такие факты у нас имеются – на местах то и дело продолжается давление на предпринимателей. Если так будет продолжаться, примем жесткие меры в отношении самих сотрудников правоохранительных органов", - пообещал Токаев.

Напомним, в ходе заседания премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что в собственность государства вернут 550 объектов и 40 компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978396-prezident-na-mestah-to-i-delo-prodolzhaetsya-davlenie-na-predprinimateley/