Расширенное заседание правительства под председательством Токаева пройдет в июле
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На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов заявил о проведении в следующем месяце расширенного заседания правительства под председательством Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент NUR.KZ.
"В июле текущего года будет проведено расширенное заседание правительства под председательством главы государства, на котором будут подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие. В том числе, будут подниматься вопросы по инфляции и инвестициям.
Всем министрам и акимам подготовиться к данному заседанию", - заявил Смаилов.
Он добавил, что итоги шести месяцев работы кабмин должен доложить по 20 областям Казахстана - с учетом трех новых областей.
Напомним, что в минувшую субботу глава государства назначил акимов Абайской, Алматинской, Жетысуской и Улытауской областей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973985-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva-pod-predsedatelstvom-tokaeva-proydet-v-iyule/