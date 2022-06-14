Расширенное заседание правительства под председательством Токаева пройдет в июле

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

На заседании правительства премьер-министр Алихан Смаилов заявил о проведении в следующем месяце расширенного заседания правительства под председательством Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"В июле текущего года будет проведено расширенное заседание правительства под председательством главы государства, на котором будут подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие. В том числе, будут подниматься вопросы по инфляции и инвестициям.

Всем министрам и акимам подготовиться к данному заседанию", - заявил Смаилов.

Он добавил, что итоги шести месяцев работы кабмин должен доложить по 20 областям Казахстана - с учетом трех новых областей.

Напомним, что в минувшую субботу глава государства назначил акимов Абайской, Алматинской, Жетысуской и Улытауской областей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1973985-rasshirennoe-zasedanie-pravitelstva-pod-predsedatelstvom-tokaeva-proydet-v-iyule/