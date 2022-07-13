Опубликована новая подборка книг, которые читает Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Телерадиокомплекс президента Казахстана опубликовал новую, вторую по счету подборку книг, которые читает Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ТРК.

Так, в очередную подборку произведений, читаемых главой государства, вошли следующие произведения:

Абай Кунанбаев – "Книга мудрости";

Кабдеш Жумадилов – "Тағдыр";

Ли Куан Ю – "Из третьего мира – в первый. История Сингапура (1965–2000)";

Parag Khanna – "The Future Is Asian".

С обложками названных книг можно ознакомиться в видео ниже.

Напомним, что почти неделю назад Телерадиокомплекс президента опубликовал первую подборку книг, которые читает Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, еще в марте был обнародован список газет и журналов, которые читает глава государства. Тогда отмечалось, что Токаев периодически дает поручения по поднимаемым в этих изданиях актуальным вопросам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1978301-opublikovana-novaya-podborka-knig-kotorye-chitaet-tokaev/