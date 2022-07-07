Опубликована подборка книг, которые читает Токаев
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В Сети появился список книг, которые читает глава государства Касым-Жомарт Токаев. Подборку опубликовал официальный Telegram-канал Телерадиокомплекса президента.
В подборку книг, которые читает президент, вошли следующие произведения:
- Юсуф Баласагуни - "Кутадгу Билиг";
- Ерлан Сыздыков - "Кунанбай";
- Алек Росс - "Future Industries";
- Кевин Келли - "Неизбежно: 12 технологических трендов, которые определяют наше будущее".
Отмечается, что чтение, по мнению главы государства - залог духовной зрелости.
Напомним, что в начале марта Акорда публиковала подборку газет и журналов, которые читает Касым-Жомарт Токаев. Туда вошли как казахстанские, так и зарубежные печатные издания.
Тогда отмечалось, что периодически глава государства дает поручения по поднимаемым в этих изданиях актуальным вопросам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977344-opublikovana-podborka-knig-kotorye-chitaet-tokaev/