Взять на контроль каналы поставок сахара поручил правительству Смаилов

Алихан Смаилов. Фото: gov.kz

Премьер-Министр Алихан Смаилов сегодня, 11 июля, провел совещание по исполнению поручений главы государства, на котором рассмотрены меры по сдерживанию роста цен на продукты питания, а также актуальные социальные проблемы в регионах, об этом сообщается на официальном сайте правительства.

По информации пресс-службы правительства, в ходе совещания зампремьер-министра – министр торговли и интеграции Бахыт Султанов сообщил, что с начала года цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 17,4%.

"Наибольший рост цен зафиксирован на лук, сахар, морковь, картофель, гречку, рожки, муку и капусту. При этом снизились цены на куриное яйцо.

В разрезе регионов наибольшее удорожание продуктов отмечается в Жетысуской и Жамбылской областях (19%), Алматы, Мангистауской и Улытауской областях (18,9%), а также в городах Нур-Султан и Шымкент (18,6%)", - говорится в сообщении.

Смаилов подчеркнул, что слабая контрактация приводит к росту цен на лук и другие овощи. В частности, больше всего лук подорожал в Кызылординской области и Шымкенте.

Глава правительства поручил активизировать работу по финансированию субъектов предпринимательства в рамках "оборотной схемы", обеспечить наполняемость запасов стабилизационных фондов и вести мониторинг розничной торговой надбавки.

Агентству по защите и развитию конкуренции поручено усилить контроль за ценовыми сговорами и антиконкурентными действиями оптовых поставщиков, Агентству по финансовому мониторингу – пресекать деятельность незаконных реализаторов сахара, в том числе через социальные сети и рекламные приложения, а также взять на контроль каналы поставок сахара.

"Министерству сельского хозяйства необходимо провести анализ обеспеченности первоочередными продуктами питания, определить необходимые объемы импорта и принять дополнительные меры по увеличению собственного производства", — поручил Алихан Смаилов.

Также в ходе совещания было отмечено, что правительством принята новая Концепция инвестиционной политики РК, в рамках которой установлен обновленный индикатор по инвестициям в основной капитал – до 25,1% от ВВП к 2026 году.

При этом на сегодняшний день по некоторым регионам наблюдается недостижение целевых показателей. Так, по Шымкенту исполнение составляет всего 47,3%, по Туркестанской области – 49,1%, по Жамбылской области – 65,8%.

"Каждому региону необходимо принять исчерпывающие меры по достижению своих целевых индикаторов. Эту работу нужно держать на особом контроле", — подчеркнул премьер-министр.

Также участники совещания обсудили вопросы недопущения задолженности по заработной плате в регионах, разрешения и профилактики трудовых споров, а также факторы роста тарифов в системе ЖКХ.

"Глава правительства поручил госорганам усилить аналитическую и прогнозную деятельность, обеспечить детальные и понятные для граждан разъяснения по имеющимся проблемным ситуациям, а также принимаемым государством мерам для их разрешения.

Министерству национальной экономики поручено держать на контроле изменения тарифов на коммунальные услуги, Министерству индустрии и инфраструктурного развития – обеспечить своевременные доставку и распределение угля в регионах, Министерству энергетики – принять меры по обеспечению внутреннего рынка ГСМ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы сообщали, что за первую неделю июля в Казахстане подорожали социально-значимые продукты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977943-vzyat-na-kontrol-kanaly-postavok-sahara-poruchil-pravitelstvu-smailov/