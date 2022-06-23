Участников массовых беспорядков в Казахстане будут уголовно наказывать за неповиновение властям

Массовые протесты в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Депутаты сената на пленарном заседании палаты одобрили проект закона, которым вносится ответственность за неповиновение представителям власти в ходе массовых беспорядков, ЧС и антитеррористических операций. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия".

"В УК РК внесен квалифицирующий признак – неповиновение представителям власти в ходе массовых беспорядков, ЧС, антитеррористических операций", – сообщил замгенпрокурора Асет Чиндалиев.

Вводится также уголовная ответственность за незаконный сбор персональных данных о сотруднике и его близких в связи с осуществлением им служебных обязанностей.

Что касается усиления ответственности руководителей силовых структур – теперь в случае ЧС должностные лица, руководители силовых структур будут привлечены к уголовной ответственности за допущенные нарушения прав граждан, общественного порядка без применения каких-либо мер.

Кроме того, аналогичное наказание налагается на сотрудников силовых структур, отказавшихся или уклонившихся от выполнения своих обязанностей.

Ряд поправок направлен на социальное обеспечение работников. Так, семье работника, умершего от болезни при исполнении обязанностей по службе, предусматривается выплата 60-месячной компенсации.

"В этих случаях выявляются причинно-следственные связи между болезнью и несением службы. Например, при участии работника в карантинных мероприятиях заражение инфекционным заболеванием, повлекшее смерть – выплата предоставляется.

Эта норма дает обратную силу, то есть выплачивается и семье сотрудников, погибших во время пандемии. Запрещается выселять из дома, где проживает семья умершего работника.

Кроме того, с 2025 года заработная плата сотрудников правоохранительных органов индексируется один раз в три года", – заявил Асет Чиндалиев.

Еще ряд изменений касается оборота оружия.

Так, в Уголовный кодекс включается ответственность за контрабанду газового, травматического, огнестрельного сигнально-стрелкового оружия. Также увеличивается возрастной ценз для получения разрешения на охотничье ружье с 18 лет до 21 года.

Документом регламентируется использование сил правоохранительных и спецорганов при ликвидации ЧС социального характера, привлечение Вооруженных сил, особенности применения Вооруженными силами спецсредств, оружия и использования военной техники, уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, служебных собак, оружия, военной и специальной техники.

Сегодня сенаторы поддержали также проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".

Законопроектом предусматривается внесение поправок в части ужесточения ответственности за неподчинение законным требованиями сотрудников правоохранительных органов – предлагается отменить вид наказания в виде предупреждения и увеличить размер предусмотренного штрафа и срок административного ареста.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975403-uchastnikov-massovyh-besporyadkov-v-kazahstane-budut-ugolovno-nakazyvat-za-nepovinovenie-vlastyam/