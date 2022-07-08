Новый городской пляж откроют в Нур-Султане, заявил Кульгинов

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Аким Нур-Султана на брифинге в СЦК заявил, что в столице планируют открыть еще один городской пляж на реке Есиль. Однако конкретные сроки пока неизвестны, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы планируем открыть пляж по проспекту Айтматова, чуть дальше. Мы же сейчас занимаемся выпрямлением реки Есиль, там очень огромная работа была проделана, и там строится еще один городской пляж, он в плане есть", – сообщил Алтай Кульгинов.

Отметим, что проспект Айтматова "примыкает" к реке Есиль в районе мечети Ырыскелди Кажы. Этот "зеленый" религиозный объект был открыт в 2018 году в Сарыаркинском районе столицы.

Также глава города сообщил, что в Нур-Султане планируется создать новый район, разделив Есильский надвое.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977642-novyy-gorodskoy-plyazh-otkroyut-v-nur-sultane-zayavil-kulginov/