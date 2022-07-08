В аэропорту Алматы приостановили дозаправку самолетов, совершающих техническую посадку

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Из-за нехватки топлива в алматинском аэропорту временно не будут заправлять те самолеты, которые совершают исключительно техническую посадку, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Алматы.

Представители воздушной гавани сообщили, что дозаправку самолетов, совершающих техническую посадку, временно приостанавливают из-за нехватки топлива.

"В связи с нехваткой топлива, как местного, так и импортного, а также проблем со своевременной доставкой, во избежание приостановки регулярных пассажирских и коммерческих грузовых рейсов, Международный аэропорт Алматы приостановил заправку рейсов с технической посадкой, пока ситуация не улучшится", – говорится в сообщении пресс-службы.

Позже в аэропорту уточнили: технической считается такая посадка, при которой самолет приземляется на дозаправку в Алматы без коммерческой выгрузки или погрузки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977597-v-aeroportu-almaty-priostanovili-dozapravku-samoletov-sovershayuschih-tehnicheskuyu-posadku/