"Главный вопрос – достроить этот проект": Кульгинов об ЛРТ в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов на брифинге СЦК прокомментировал вопрос о том, насколько качественным будет легкорельсовый транспорт в столице – власти все-таки хотят завершить проект LRT, передает корреспондент NUR.KZ.

Как напомнили в ходе брифинга представители СМИ, недавно в интервью аким столицы заявил, что ЛРТ будет достраиваться.

В этой связи они поинтересовались, выдержат ли рельсы и вагоны астанинские морозы, а бетонные опоры – нагрузку и скорость ЛРТ.

"Да. Мы видим, что общество беспокоится. Это правильно.

Это инженерные конструкции, которые проходили экспертизу, проект разрабатывается экспертами, строителями, инженерами. Все учитывается: нагрузка в целом на опоры, погодно-климатические условия", – ответил Алтай Кульгинов.

Аким также сообщил, что казахстанские специалисты ездили в Канаду, где тоже есть легкорельсовый транспорт, а климат, с его слов, довольно похож на климат в Нур-Султане.

"Этот вопрос мы консорциуму, нашим партнерам задавали, с которыми подписывали контракт. Задача стоит, чтобы все это учитывалось и качественно строилось. Это серьезный инженерно-транспортный проект. Все эти вопросы учитываются в проекте.

Бетонные опоры очень качественные. Каждая весит примерно 200-220 тонн, они армированные, железобетонные, марка бетона очень высокая. Качество проверяется специалистами. Есть технический, авторский надзоры. Там многократный контроль имеется.

Главный вопрос – достроить этот проект", – резюмировал аким Нур-Султана.

Напомним: в конце июня, когда аким объявил о возобновлении работ над ЛРТ, он раскрыл, сколько средств потребуется для их завершения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977622-glavnyy-vopros-dostroit-etot-proekt-kulginov-ob-lrt-v-nur-sultane/