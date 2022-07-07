Эксперт высказался о перспективах развития транспортно-транзитного потенциала Казахстана

Порт в Актау. Иллюстративное фото: Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Казахстанский эксперт Эдуард Полетаев на своей странице в Facebook высказался о перспективах развития транспортно-транзитного потенциала, о котором сегодня говорилось на совещании в Акорде с участием президента Касым-Жомарта Токаева.

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по развитию транспортно-транзитного потенциала страны, отметив его особую роль в экономике. На мероприятии обсуждали проработку альтернативных маршрутов коммуникации и доставки грузов, а также диверсификацию их поставок в связи с геополитической ситуацией и санкционным противостоянием.

Транспортно-транзитный потенциал является перспективным инструментом реализации возможностей обеспечивать и поддерживать международные транспортные потоки. В Казахстане давно хотят сделать так, чтобы транзит занял значительное место в структуре ВВП и играл немаловажную роль в развитии экономики страны. К тому же она занимает выгодное географическое положение для взаимодействия с Европой и Азией", - написал эксперт.

Он отметил, что все страны-члены ЕАЭС, кроме России, не имеют выхода к морю, в том числе и Казахстан - девятое по площади государство в мире.

"Логично, что реализация транзитного потенциала является одним из приоритетных направлений экономической политики государства, его программ и мер поддержки, вроде субсидирования ставки вознаграждения при покупке в лизинг или кредит подвижного состава, налоговых льгот для МСБ, расширения проходимости погранпереходов и т. п. Особое внимание уделяется модернизации инфраструктуры, гибкой тарифной политике, мерам по увеличению скорости движения контейнерных поездов. Приоритетом для страны является создание регулярного грузового судоходства на Каспийском море. Большое обсуждение вызывает развитие Транскаспийского маршрута. Все это направлено на превращение Казахстана в мощный транспортно-логистический хаб", - говорится в сообщении эксперта.

Эдуард Полетаев отмечает, что перспективными направлениями транзита называются потоки в страны ЕС, в Китай и государства Юго-Восточной Азии, а также через Центральную Азию и Закавказье в Индию, Иран и Турцию.

"По каждому из направлений реализуются транспортные коридоры. Также особое внимание уделяется разработке новых транспортных маршрутов. География региона позволяет осуществлять доставку как исключительно сухопутными способами, так и мультимодальными, комбинируя различные виды транспорта.

Особой значимостью для страны обладают такие транспортные узлы, как каспийские порты Актау и Курык, сухой порт на базе СЭЗ "Хоргос - Восточные ворота", который находится в технологической связке с двумя железнодорожными переходами Достык и Алтынколь, и с транзитной автомагистралью "Западная Европа - Западный Китай", а также железная дорога "Казахстан - Туркменистан - Иран", являющаяся частью континентального коридора "Север - Юг", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что в Казахстане наблюдается ряд проблем, мешающих развитию транзита, таких как медленное внедрение современных транспортных технологий и информационных систем, неудовлетворительное состояние автомобильных дорог и транспортной инфраструктуры, сложности Транскаспийского направления (смена модальностей при перегрузке с поездов на паромы, разные ширина ЖД-колеи и таможенные территории), недостаточная загруженность некоторых направлений у национальной компании "Қазақстан темір жолы", которую глава государства предложил модернизировать.

"Тем не менее, Казахстан является лидером региона по уровню развития транспортно-логистической инфраструктуры и объемам транзита", - заключил Полетаев.

Напомним, сегодня под председательством президента состоялось совещание с участием руководства правительства, руководителей профильных министерств и ведомств, национальных компаний по развитию транспортно-транзитного потенциала страны. В ходе совещания подчеркнута необходимость проработать альтернативные маршруты коммуникации и доставки грузов, а также диверсификацию поставок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977415-ekspert-vyskazalsya-o-perspektivah-razvitiya-transportno-tranzitnogo-potentsiala-kazahstana/