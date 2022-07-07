Какие специальности выбирают казахстанские выпускники

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Директор Департамента высшего и послевузовского образования Гульжан Джарасова на брифинге в СЦК рассказала, какие специальности пользуются спросом среди казахстанских выпускников школ, передает корреспондент NUR.KZ.

Гульжан Джарасова заявила, что повышение порогового балла на педагогические специальности никак не повлияло на уменьшение количества претендентов на это направление.

"На одно конкурсное место пять человек было в прошлом году по педагогическим специальностям", - сообщила она.

Директор Национального центр тестирования Руслан Емелбаев, в свою очередь, сообщил, что IT-направление является самым востребованным среди технических специальностей.

"По ЕНТ мы конкретно не можем дать статистику по конкурсу, потому что прием документов стартует с 13 июля, но надо учитывать, что по результатам профильных предметов я отметил, что 27% абитуриентов сдавали именно комбинацию физика-математика – это на технические специальности.

Самая престижная специальность среди технических - это IT. На втором месте с 18% идут химия-биология. Там очень востребована стоматология. И на третьем месте идут педагогические специальности", - пояснил он.

Напомним, сегодня были озвучены итоги ЕНТ-2022, а именно сколько абитуриентов сдали тест и сколько человек его провалили.

Кроме того, отдельное внимание уделили информации о нарушениях, выявленных в ходе тестирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977354-kakie-spetsialnosti-vybirayut-kazahstanskie-vypuskniki/