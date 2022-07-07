"Пытался сдать экзамен за брата": перечислены нарушения, выявленные на ЕНТ

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Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев на брифинге в СЦК заявил, что в этом году тестируемые стали меньше нарушать правила академической честности во время ЕНТ. При этом он рассказал, какие правила все-таки нарушались, передает корреспондент NUR.KZ.

Руслан Емелбаев сообщил, что в этом году уменьшилось как число попыток пронести запрещенные предметы на ЕНТ, так и количество нарушений правил тестирования.

По его словам, если в прошлом году попытки пронести запрещенные предметы на ЕНТ предприняли 756 выпускников, то в этом году таких случаев было 327. Подобное снижение спикер связывает с введением в 2020 году нормы о недопуске на тестирование таких участников, а также с введением второй фронтальной камеры на каждого тестируемого.

"До введения нормы в 2019 году при входе были найдены 128 тыс., а в 2020 году – 2522, запрещенных предметов. То есть по сравнению с 2019 годом (количество – прим. ред.) желающих пронести шпаргалки и смартфоны уменьшилось почти в 400 раз.

За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 322 человека, их результаты аннулированы. Этот показатель снизился почти в 4 раза, так как в 2021 году из аудиторий были удалены 1305 человек.

Помимо этого, нами будут проанализированы все видеозаписи до 31 декабря 2022 года. Если выявятся факты использования запрещенных предметов, результаты тестирования будут аннулированы, вплоть до отмены решения о присуждении образовательного гранта", – заявил глава Национального центра тестирования.

На сегодняшний день, подчеркнул Емелбаев, по итогам постпрокторинга результаты 15 человек уже аннулированы. Сейчас проверяются результаты более 200 тестируемых.

"В этом году тестирование проводится по принципу "1 компьютер – 2 камеры – 1 тестируемый". Если раньше за процессом тестирования наблюдали только посредством одной камеры, расположенной над каждым компьютером, то теперь установлена вторая (фронтальная) камера, которая позволяет идентифицировать личность и предотвратить доступ посторонних лиц.

Благодаря принятым мерам, по итогам январского, мартовского и основного ЕНТ был зафиксирован всего лишь один случай подмены лиц.

На третьей неделе сдачи ЕНТ участник пытался сдать тест, отправив вместо себя постороннего человека. Если быть точнее, старший брат попытался сдать ЕНТ вместо младшего брата. Но благодаря биометрике и распознаванию лица при входе мы не допустили этого и приняли соответствующие меры.

В прошлом году во время ЕНТ было выявлено 18 таких случаев", – отметил спикер.

Позже Руслан Емелбаев озвучил, какие еще нарушения были выявлены в ходе ЕНТ 2022 года.

"Конечно, были нарушения. Стараются пронести шпаргалки. Потом, в последнее время очень популярными среди абитуриентов стали микронаушники и микрокамеры, стараются использовать.

Один из самых интересных случаев этого года связан с тем, что мы сейчас разрешаем ученикам с собой в зал тестирования принести воду и шоколад, потому что им 4 часа сидеть, и чтобы не было нагрузки.

Так вот, один ученик пронес с собой витаминки и прямо на них написал вопросы ЕНТ, хотел вынести материалы", – отметил спикер.

Об этом случае Руслан Емелбаев рассказывал ранее в соцсетях.

В целом, по его словам, рекордный случай произошел в 2019 году: тогда один абитуриент хотел пронести с собой 15 смартфонов.

"Таких фактов сейчас нет. Это радует. Это показывает, что наши дети начали думать, что ЕНТ можно сдать, только ориентируясь на свои знания", – резюмировал глава Национального центра тестирования.

Как выяснилось, статистику нарушений по гендеру и по регионам в ведомстве не ведут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977336-pytalsya-sdat-ekzamen-za-brata-perechisleny-narusheniya-vyyavlennye-na-ent/