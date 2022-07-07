Итоги ЕНТ-2022: сколько абитуриентов сдало тест, а сколько – провалило

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Представители Миннауки и высшего образования на брифинге в СЦК озвучили итоги прошедшего в Казахстане Единого национального тестирования – пороговый балл набрали более 103 тысяч поступающих, всего тест сдали 154 тысячи абитуриентов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в Министерстве науки и высшего образования РК, по итогам прошедшего ЕНТ 154 тысячи абитуриентов сдали тестирование 276 тысяч раз с учетом двух попыток.

"По итогам тестирования пороговый балл набрало более 103 тысяч поступающих, что составляет 67% от общего количества участников.

Пороговый балл не преодолело около 51 тысячи тестируемых (33%) от их числа. Средний балл ЕНТ составил 66 баллов.

В этом году максимальный балл – 139. 3179 поступающих набрали свыше 120 баллов", – сообщил директор Наццентра тестирования Руслан Емелбаев.

Он добавил, что за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 322 человека – их результаты аннулированы.

Результаты еще 15 человек аннулированы после просмотра видеозаписей тестирования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1977309-itogi-ent-2022-skolko-abiturientov-sdalo-test-a-skolko-provalilo/