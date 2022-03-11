Какие газеты читает Токаев, показали в Акорде (видео)
Пресс-служба президента Республики Казахстан в своем официальном Тelegram-канале показала, какие печатные издания читает глава государства.
"Вот так выглядит регулярная подборка отечественных и иностранных печатных СМИ, которую читает Касым-Жомарт Токаев", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Отмечается, что периодически глава государства дает поручения по поднимаемым в этих изданиях актуальным вопросам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960168-kakie-gazety-chitaet-tokaev-pokazali-v-akorde-video/