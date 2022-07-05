Токаеву доложили о состоянии боеготовности армейских подразделений

Касым-Жомарт Токаев и Руслан Жаксылыков. Фото: Акорда

Глава государства принял министра обороны Руслана Жаксылыкова. Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал отчет о результатах деятельности министерства обороны в первом полугодии 2022 года, сообщается на официальном сайте Акорды.

Руслан Жаксылыков доложил о состоянии боевой готовности армейских подразделений. В настоящее время основные усилия направлены на обучение органов управления и личного состава эффективно действовать в условиях кризисных ситуаций, организовывать взаимодействие с центральными и местными органами власти.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планируемых на второе полугодие текущего года мероприятиях по обеспечению боевой подготовки, включая ряд масштабных учений. Кроме того, военные из нашей страны примут участие в международных армейских играх.

Министр обороны отчитался об исполнении поручений главы государства, касающихся развития Сил специальных операций, обеспечения безопасного хранения боеприпасов, оснащения армии современными образцами вооружений и военной техники с использованием потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса, совершенствования военной инфраструктуры.

Особое внимание было уделено обеспечению безопасности солдат и работе по недопущению неуставных отношений среди военнослужащих.

В завершение встречи президент указал на необходимость обеспечения комплексного и системного совершенствования Вооруженных сил и поддержания их боеготовности на высоком уровне. Глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.

Напомним, в мае глава государства отмечал, что в условиях беспрецедентной геостратегической напряженности в мире повышение обороноспособности страны приобретает особое значение. Важным приоритетом для Казахстана выступает также наращивание международного сотрудничества в военно-технической сфере.

В мае президент подчеркивал, что сегодня наша армия оснащена в соответствии с мировыми стандартами. В то же время новые глобальные вызовы, по его мнению, требуют поиска оптимальных решений для повышения боеспособности.

Позже глава Минобороны заявлял, что в Казахстане формируются подразделения, способные действовать в условиях войны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1977036-tokaevu-dolozhili-o-boevoy-gotovnosti-armeyskih-podrazdeleniy/