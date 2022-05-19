Минобороны: В Казахстане формируются подразделения, способные действовать в условиях войны

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Под председательством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова с участием главнокомандующих видами Вооруженных сил в Нур-Султане прошла коллегия Минобороны. В ведомстве подвели итоги деятельности в свете выполнения поручений президента, сообщается на официальном сайте министерства.

В ходе заседания были подведены итоги общеслужебной деятельности, боевой и мобилизационной подготовки, тылового и технического обеспечения за зимний период обучения. Проведен анализ состояния воинской дисциплины и правопорядка.

"Главой государства даны поручения по переформатированию Вооруженных сил, повышению их боеготовности и оснащенности. Так, формируются боевые подразделения, способные действовать как в условиях войны, так и в кризисных ситуациях", – заявил глава ведомства Руслан Жаксылыков.

На коллегии были также рассмотрены вопросы воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах, тылового, технического обеспечения и развития военной инфраструктуры.

Жаксылыков акцентировал внимание участников на роли и месте армии в системе обеспечения безопасности государства в современных условиях.

По итогам заседания министр определил задачи на летний период 2022 учебного года. Среди главных – постоянное совершенствование полевой выучки войск, повышение уровня боевой подготовки, технической оснащенности и качества кадрового состава Вооруженных сил.

Напомним, что в ходе торжественного собрания по случаю Дня защитника отечества глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал, что новые вызовы требуют оптимальных решений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1970069-minoborony-v-kazahstane-formiruyutsya-podrazdeleniya-sposobnye-deystvovat-v-usloviyah-voyny/