Тугжанов: Даже небольшая проблема, если ее вовремя не решить, может вызвать недовольство населения

Фото: официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19

Вице-премьер-министр РК Ералы Тугжанов провел с акиматами и госорганами совещание по вопросам оперативного решения актуальных проблем населения, сообщает официальный Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В совещании приняли участие представители центральных госорганов и акиматов Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей.

Вице-премьер подчеркнул, что акиматам и другим госорганам следует выработать алгоритмы принятия решений по актуальным вопросам, волнующим население.

"Даже небольшая проблема, если ее вовремя не решить, может вызвать недовольство населения. Поэтому государственные органы должны постоянно анализировать риски и быть всегда готовыми к их решению", - отметил Тугжанов.

В рамках совещания были заслушаны отчеты госорганов по решению вопросов задолженности по заработной плате, коммунальных тарифов, регулирования цен на социально-значимые товары и продукты, выработки электроэнергии, поставок угля, обеспечения ГСМ, мусорных полигонов и т.д.

В ходе совещания Министерству просвещения и акиматам поручено обеспечить своевременность выплаты заработной платы педагогам, Минсельхозу - разработать четкий прогноз баланса производства и потребления для недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продукты питания.

Тугжанов отметил, что впереди сезон подготовки детей к учебному году, что также может сопровождаться увеличением расходов населения. Поэтому нужно максимально использовать возможности действующих рыночных инструментов для стабилизации цен.

По итогам совещания перед всеми госорганами и акиматами регионов поставлены следующие задачи:

не допускать образования задолженности по зарплате;

на постоянной основе анализировать все возможные риски и выработать алгоритм пошаговых действий по решению проблемных вопросов отрасли;

в случае наличия проблемных вопросов взять их решение на особый контроль;

усилить информационную, разъяснительную работу госорганов, активно продвигать площадки в соцсетях, а также регулярно отвечать на вопросы населения.

Напомним, ранее в мажилисе заявили, что Минпросвещения задолжало казахстанским педагогам 30 млрд тенге - учителям не выплатили зарплаты и отпускные. Позже эту информацию прокомментировали в министерстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1976817-tugzhanov-dazhe-nebolshaya-problema-esli-ee-vovremya-ne-reshit-mozhet-vyzvat-nedovolstvo-naseleniya/