Тугжанов о создании Тургайской области: Я такой необходимости не вижу

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Вице-премьер по социальным вопросам Ералы Тугжанов прокомментировал вопрос о возможности разделения Костанайской области с образованием Тургайской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались о вероятности выведения Тургая из Костанайской области и создании отдельного региона - Тургайской области.

"Я такой необходимости сегодня абсолютно не вижу. В Аркалыкском регионе количество населения очень малое. Поэтому, я думаю, вопрос на повестке дня не стоит. Все решения в отношении отделения областей уже приняты", - сказал Ералы Тугжанов.

Напомним, что 4 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании трех новых регионов в Казахстане: Абайской области (сформирована из части ВКО), Жетысуской области (сформирована из части Алматинской области) и Улытауской области (сформирована из части Карагандинской области).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975355-tugzhanov-o-sozdanii-turgayskoy-oblasti-ya-takoy-neobhodimosti-ne-vizhu/