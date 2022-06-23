Тугжанов высказался о дорогих часах и костюмах акимов

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Вице-премьер-министр по социальным вопросам прокомментировал видео с участием акима Кызылординской области, который якобы уходил от журналистов из-за вопроса о дорогих часах в кулуарах мажилиса, передает корреспондент NUR.KZ.

Ералы Тугжанов отметил, что аким уже сделал комментарий по этому поводу.

"Я думаю, у вас еще будет много возможности с ним пообщаться. Такая задача перед всеми акимами и так поставлена (быть поскромнее - прим. ред.). В рамках своих функциональных обязанностей, я думаю, все акимы исполняют. Выговор был ему или будет - это уже вопрос к Администрации президента", - резюмировал он.

Напомним, ранее в соцсетях обсуждали стоимость часов акима Кызылординской области. По предположениям пользователей, на одной из фотографий глава региона был запечатлен с Rolex за несколько миллионов тенге. Позднее Нурлыбек Налибаев объяснил, что часы были куплены давно, он подчеркнул, что до госсслужбы занимался бизнесом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975346-tugzhanov-vyskazalsya-o-dorogih-chasah-i-kostyumah-akimov/