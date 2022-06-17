Аким Кызылординской области высказался о своих часах

Нурлыбек Налибаев. Фото: с личной страницы в Facebook

В соцсетях обсуждали стоимость часов акима Кызылординской области. По предположениям пользователей, на одной из фотографий глава региона был запечатлен с Rolex за несколько миллионов тенге. Нурлыбек Налибаев прокомментировал информацию на своей официальной странице в Facebook.

По словам акима Кызылординской области, часы были приобретены еще до того, как он стал государственным служащим.

"Эти часы я купил давно. Вы можете узнать из моей биографии, что до государственной службы я почти 10 лет проработал в сфере бизнеса. Поэтому, я думаю, что в этом вопросе нет ничего секретного", - пояснил Нурлыбек Налибаев.

Кроме того, он прокомментировал видео, на котором спешно спускается по лестнице, когда ему хотят задать вопросы журналисты.

Глава региона отметил, что сегодня присутствовал на слушаниях в мажилисе. За 15-20 минут до их окончания он поспешно вышел на следующую деловую встречу.

"Ко мне лично не обращался ни один журналист. Меня никто не окликнул ни по имени, ни по должности. Поскольку на лестнице были другие люди, кроме меня, то я быстро пошел, так как опаздывал на встречу", - написал аким Кызылординской области.

Он добавил, что всегда готов открыто отвечать на вопросы представителей СМИ.

Напомним, Нурлыбек Налибаев был назначен главой региона в апреле текущего года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1974613-akim-kyzylordinskoy-oblasti-vyskazalsya-o-svoih-chasah/