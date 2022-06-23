"Вам отведена особая роль": Токаев поздравил госслужащих

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем официальном Twitter поздравил государственных служащих страны с профессиональным праздником.

"Поздравляю госслужащих с профессиональным праздником! В 2003 году Генассамблея ООН приняла решение об учреждении Дня государственного служащего",- написал глава государства.

В своем поздравлении он напомнил госслужащим об их важной роли.

"Вам отведена особая роль в построении Нового Казахстана. Ключевыми принципами вашей работы должны быть честность, профессионализм, компетентность, открытость. Главная цель деятельности госслужащих – благополучие граждан. Призываю вас в полной мере оправдать доверие народа!" - написал Токаев.

Напомним, накануне глава государства встретился с акимами Абайской и Алматинской областей, а также города Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975340-vam-otvedena-osobaya-rol-tokaev-pozdravil-gossluzhaschih-s-professionalnym-prazdnikom/