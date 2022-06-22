Токаев поручил Уранхаеву решать вопросы по восстановлению Абайской области

Касым-Жомарт Токаев и Нурлан Уранхаев. Фото: Акорда

Президент принял акима области Абай Нурлана Уранхаева. Главе государства была представлена информация о текущей ситуации в новообразованной области, сообщается на официальном сайте Акорды.

Нурлан Уранхаев рассказал о предстоящей работе по увеличению сельскохозяйственного потенциала региона, обеспечению теплоснабжением местного населения, строительству ТЭЦ-3, социальных объектов, в том числе школ и больниц, а также дорог. По его словам, одна из приоритетных задач – восстановление инфраструктуры области.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил системно решать вопросы по восстановлению и развитию региона.

Напомним, сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматинской области Марата Султангазиева. Президенту было доложено о текущей социально-экономической ситуации и перспективах развития Алматинской области.

Кроме того, глава государства 22 июня принял акима города Нур-Султана Алтая Кульгинова. Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы за первое полугодие 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975268-tokaev-poruchil-uranhaevu-reshat-voprosy-po-vosstanovleniyu-abayskoy-oblasti/