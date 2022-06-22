Даулет Турлыханов рассказал Токаеву о развитии массового спорта в Казахстане

Касым-Жомарт Токаев и Даулет Турлыханов. Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял президента Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана Даулета Турлыханова, сообщается на официальном сайте Акорды.

Даулет Турлыханов рассказал президенту о развитии массового спорта и высших достижений в стране, в том числе принимаемых мерах по реализации государственной программы по развитию физической культуры и спорта, а также о ходе подготовки борцов к Летним Олимпийским играм в 2024 году.

Кроме того, отдельное внимание в ходе встречи было уделено вовлечению молодежи в занятия массовым спортом, расширению доступности спортивной инфраструктуры в регионах.

В этом контексте глава государства акцентировал внимание на необходимости усиления работы по развитию летних и зимних видов спорта в регионах.

Напомним, что сегодня глава государства также встречался с членами национальной женской сборной Казахстана по шахматам и представителями шахматной федерации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975277-daulet-turlyhanov-rasskazal-tokaevu-o-razvitii-massovogo-sporta-v-kazahstane/